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ريال مدريد يتخطى رايو فاليكانو ويتصدر «الليجا» مؤقتًا

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ريال مدريد يتخطى رايو فاليكانو ويتصدر «الليجا» مؤقتًا ريال مدريد يتخطى رايو فاليكانو ويتصدر «الليجا» مؤقتًا

جاريث بيل (أرشيفية)

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على مضيفه رايو فاليكانو، اليوم السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وتمكن النادي الملكي من تعديل نتيجة المباراة بعد تأخره بهدفين، إلى الفوز بنتيجة 3-2 حيث أحرز ثلاثية ريال مدريد هدفين لجاريث بيل، ليرفع رصيده إلى 18 هدفًا في الليجا، وأضاف البديل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني.

وانتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم “مؤقتا” بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن برشلونة ، و أتلتيكو مدريد اللذين يواجهان خيخون ومالاجا على التوالي اليوم، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 35 نقطة في المركز السادس عشر.

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