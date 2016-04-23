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حزب التحالف الشعبي الإشتراكي: نرفض التعاون مع القوي الطائفية والرجعية

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حزب التحالف الشعبي الإشتراكي: نرفض التعاون مع القوي الطائفية والرجعية حزب التحالف الشعبي الإشتراكي: نرفض التعاون مع القوي الطائفية والرجعية

شعار حزب التحالف الشعبي الإشتراكي

تابع المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الإشتراكي في إجتماعه، اليوم، تداعيات حملة ” مش للبيع”، وأكد الحزب أنه سيشارك في الفعاليات الشعبية، الإثنين القادم، في ذكرى إستعادة سيناء ، ودعا إلى الافراج الفوري عن الشباب الذي طالتهم حملة البطش والترهيب، وأعلن أن هذه الحملة لن تفلح في وقف موجات من الإحتجاجات سوف تتصاعد حتى يتم إسقاط قرار التنازل عن الجزر المصرية.

وقال الحزب أنه يرفض التحالف أو التنسيق مع أي قوى طائفية  ورجعية، ويلتزم بالهدف المعلن في النداء بإسقاط اتفاقية الجزر ورفض الترتيبات المرتبطة بها، وأكد علي حق الشعب في الحرية والمشاركة في القرار دون أن يختلط هذا الهدف بأي مشروع طائفي أو انقلابي أو تخريبي أو فوضوي مؤكداً إلتزامه بالنضال من أجل دولة ديمقراطية مدنية حديثه ورفضه التسيق مع من يخلطون الدين بالسياسة،

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