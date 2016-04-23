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خبير أمن معلومات: أجهزة التابلت الصيني تروج للأفلام الإباحية‎

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خبير أمن معلومات: أجهزة التابلت الصيني تروج للأفلام الإباحية‎ خبير أمن معلومات: أجهزة التابلت الصيني تروج للأفلام الإباحية‎

23 إبريل 2016 | 7:12 مساءً

أرشيفية

قال المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، اليوم السبت، إن أجهزة التابلت الصيني تساعد على الترويج للأفلام الإباحية من خلال الإعلانات التي تظهر داخل الألعاب المثبته على الجهاز.
> وحظر «عبد المقصود» خلال حواره ببرنامج « قالت» الذي يقدمه الإعلامي أحمد حجازي، على قناة «الحدث اليوم» من أجهزة المحمول الصيني رخيصة الثمن، مطالبا أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خطورة هذه الأجهزة ومراقبتهم حتى لأن هذه حملة منظمة ومؤامرة على الشباب المصري

2016-04-23

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