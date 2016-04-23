المصريين الأحرار ينظم مؤتمر عن “التغذية بوابة التنمية”‎

بدأت أعمال مؤتمر “التغذية بوابة التنمية”، الذي تنظمه لجنة المرأة بحزب “المصريين الأحرار” بحضور عدد من قيادات الحزب وممثلي وزارات الزراعة والتعليم.

ويأتي مؤتمر التغذية انطلاقًأ من أهمية الصحة، والتي يعد العامل الأساسى فيها “التغذية السليمة والصحية”، وجاء اختيار عنوان “التغذية بوابة التنمية”، لأن الصحة الجيدة تزيد من طاقات العمل والإنتاج.

وأشارت النائبة نادية هنري إلى أن المؤتمر سيتناول ضمن محاوره “ماذا نأكل، وكيف نأكل؟”، مضيفة أن الطاقة البشرية هي أكبر مورد تعتمد عليه الدولة، مؤكدة أن الحفاظ على صحة الإنسان من الأولويات والمؤتمر سيناقش كيفية الحفاظ على الصحة من خلال التغذية السليمة.