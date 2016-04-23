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«ستيفن سيجال» يتسبب في نقل «رامز جلال» إلى المستشفى بالمغرب

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«ستيفن سيجال» يتسبب في نقل «رامز جلال» إلى المستشفى بالمغرب «ستيفن سيجال» يتسبب في نقل «رامز جلال» إلى المستشفى بالمغرب

ستيفن سيجال ورامز جلال

وقع الممثل العالمي والمدرب المحترف في الأيكيدو “ستيفن سيغال”، ضحية مقلب رامز جلال في برنامجه للكاميرا الخفية “رامز بيلعب بالنار” المصور بالدار البيضاء، والذي من المنتظر أن يعرض في رمضان المقبل.

وحسب مصادر لموقع  ” نون ” المغربي فالنجم المصري أوقع ستيفن سيجال في فخه فوق عمارتي “توين سانتير”، بعد أن أوهمه بأنه رجل إطفاء جاء لكي ينقده من الانفجار قبل أن يصعدا معا إلى المروحية.

وأوضحت كذلك هذه المصادر أن ستيفن سيجال المعروف بممارسته لرياضة الأيكيدو لم يتحمل تصرفات رامز جلال المستفزة ليوجه له مجموعات من الضربات التي أفقدته الوعي ليتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

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أونا

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