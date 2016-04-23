قوات الاحتلال تستولى على مئات الدونمات من الأراضى الفلسطينية بنابلس

>أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، بالاستيلاء على مئات "الدونمات" من أراضى قرية جالود جنوب نابلس، إضافة إلى أراضى بلدتى ترمسعيا والمغير شمال رام الله.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أخطرت، بالاستيلاء على مئات الدونمات ووضع اليد على أراضى جالود جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله؛ لأغراض عسكرية حسب ما جاء فى الإخطار، وشق طريق تربط مستوطنة" شيلو" مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها، والمقامة على أراضى قرية جالود حتى شارع "الون" فى أريحا.

وأشار دغلس إلى أن الإخطار يأتى بالتزامن مع تصعيد المستوطنين فى عمليات سرقة وتجريف الأراضى فى تلك المنطقة، وزراعتها بالعنب والزيتون، وإنشاء البيوت الجديدة عليها فى الوقت الذى لا تزال المحكمة العليا فى القدس تنظر فى الدعاوى المقدمة لها من مجلس قروى جالود من خلال منظمة "يش دين" متطوعون لحقوق الإنسان، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضى القرية.

وأضاف أن هذه الطريق المزمع شقها تصل طولها نحو ست كيلومترات، معتبرا هذا القرار خطوة خطيرة تؤدى إلى خلق كيان استيطانى كبير فى المنطقة، إضافة إلى الاستيلاء على آلاف الدنمات من الأراضى الزراعية .

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