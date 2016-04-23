وصول طائرة مساعدات روسية لمطار دمشق ومسئول يؤكد: تكفى لشهر واحد

>ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن طائرة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية، وصلت، صباح اليوم السبت، إلى مطار دمشق الدولى.

وأوضحت الوكالة أن "الطائرة الروسية تحمل على متنها مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة الروسية والشعب الروسي، لتعزيز صمود السوريين فى مواجهة الحرب الإرهابية، والحصار الاقتصادى الجائر المفروض عليهم".

يذكر أنه أول أمس، دخلت إلى سوريا أكبر قافلة مساعدات انسانية من الصليب الأحمر تتكون من (65 شاحنة تحمل مواد غذائية وادية ومعدات طبية) إلى مدينة الرستن المحاصرة فى وسط سوريا.

من جانبه أكد رئيس المجلس المحلى لمدينة الرستن مصطفى الحسين، اليوم السبت أن قافلة المساعدات الإغاثية التى دخلت المدينة فى ريف حمص الشمالى قد تكفى لشهر واحد فقط .

ونقلت قناة ( العربية ) الإخبارية عن الحسين قوله - فى تصريح لها - " إن هذه المساعدات لاتكفى الناس إلا لشهر واحد فقط، بسبب الحاجات الكبيرة للناس والشح والمعاناة التى أصابتهم فى فترات الحصار الذى لا يزال مستمراً حتى الآن ".

>