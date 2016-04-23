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أمريكا رفضت منح وزير الداخلية السودانى عصمت عبد الرحمن تأشيرة دخول

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أمريكا رفضت منح وزير الداخلية السودانى عصمت عبد الرحمن تأشيرة دخول أمريكا رفضت منح وزير الداخلية السودانى عصمت عبد الرحمن تأشيرة دخول

>ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح وزير الداخلية السودانى عصمت عبد الرحمن، والوفد المرافق له، تأشيرة دخول للمشاركة فى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حول مشكلة المخدرات العالمية.

وأضافت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب، قدم بيان بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن وزير الداخلية، حيث عبر فى مستهل بيانه عن أسفه لعدم منح تأشيرة الدخول اللازمة لرئيس وفد السودان، وعدد من أعضاء الوفد، ما حال دون مشاركتهم فى ختام أعمال الدورة رقم "30".

واستعرض دهب، انجازات السودان فى مجال مكافحة المخدرات، والتزامه بالاتفاقيات الخاصة بمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى الإعلان السياسى وخطة العمل .. مشددا على مواصلة السودان لجهوده فى التعاطى مع هذه المسألة فى إطار كلى ضمن السياسات التنموية.

وأكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، على محورية التعاون الدولى والإقليمى والثنائى كضرورة للوصول إلى عالم خالٍ من المخدرات، منوها إلى جهود السودان الجارية فى مجال ضبط الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والحيلولة دون إساءة استخدام بعض أنواعها ورصد الأنواع الجديدة من المخدرات والمؤثرات العقلية.
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