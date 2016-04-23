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تواصل المشاورات اليمنية بالكويت وقوات الجيش تتقدم فى أبين لطرد المسلحين

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تواصل المشاورات اليمنية بالكويت وقوات الجيش تتقدم فى أبين لطرد المسلحين تواصل المشاورات اليمنية بالكويت وقوات الجيش تتقدم فى أبين لطرد المسلحين

>استأنفت الأطراف اليمنية مشاورات السلام التى تستضيفها دولة الكويت لليوم الثالث على التوالى بعقد جلسة مسائية فى قصر بيان اليوم السبت لاستكمال بحث القضايا المطروحة على جدول الأعمال؛ وفى مقدمتها موضوع تثبيت وقف إطلاق النار.

ويشارك فى المشاورات التى تعقد تحت إشراف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ثلاثة وفود تمثل اليمنية والمؤتمر الشعبى العام وحركة انصار الله.

وأنهت الوفود اليمنية الثلاثة فى وقت سابق اليوم جلسة صباحية جرى خلالها بحث تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اليمنى وبما يضمن التوصل إلى وقف شامل للأعمال القتالية واستئناف حوار وطنى وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والقرارات الدولية ذات الصلة.

كانت جلسات مشاورات السلام اليمنية قد انطلقت فى الكويت يوم الخميس الماضى بعد تعذر انعقادها الاثنين الماضى كما كان مقررا نظرا إلى بعض المستجدات التى حصلت فى الساعات الأخيرة.

ومن المقرر ان تناقش الأطراف اليمنية خطة عملية تمهيدا للموافقة عليها وتتضمن عددا من النقاط التى تشكل قاعدة صلبة تنطلق منها المشاورات وهى الاتفاق على اجراءات أمنية انتقالية وانسحاب المجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسى جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.

وميدانيا، سيطرت قوات الجيش والمقاومة والأمن اليمنية على مداخل مدينة زنجبار بمحافظة أبين فى جنوب اليمن عقب معارك عنيفة مع القاعدة.
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مصر 365

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