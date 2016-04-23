الأمير جورج يكسر قاعدة قصر كينغستون ويلتقي أوباما بـ "البيجاما"

التقى الأمير جورج George، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية Elizabeth، الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama في قصر كينغستون في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الجمعة.

وكان الرئيس أوباما وزوجته ميشيل Michelle وصلا إلى قصر كينغستون لتناول عشاء غير رسمي مع الأمير ويليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون kate Middleton والأمير هاري Harry بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون David Cameron.

وأظهرت الصور التي نشرتها الحسابات الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير جورج مرتدياً بيجامته البيضاء أثناء إلقائه التحية على أوباما وزوجته.

وكان الرئيس الأمريكي قد استهلّ زيارته إلى بريطانيا بلقاء مع الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب Phillip في قلعة وندسور، بعد يوم من احتفال الملكة بعيد ميلادها التسعين.

وأقامت الملكة مأدبة غداء خاصة في القلعة، قبل أن يتوجه أوباما إلى لندن للاجتماع بـ كاميرون.

يُشار إلى أنّ هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها الأمراء الشباب رئيس دولة بشكل غير رسمي في قصر كينغستون. وبهذا العشاء، انتهى برنامج أوباما وزوجته الحافل باللقاءات والأحداث الرسمية.

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