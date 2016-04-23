الطب الشرعي يشرح جثة النجم Prince لكشف سبب الوفاة الحقيقي

بعد مرور يومين على وفاته، يبدو أن سبب رحيل نجم موسيقى البوب الأمريكي الشهير المعروف بـ Prince ما يزال شبه مجهول وغامضاً حتى الساعة. وقال مكتبه الإعلامي إنه لا توجد تفاصيل بعدُ عن سبب الوفاة، فيما أفادت شرطة مقاطعة كارفر في مينيسوتا بأنها تحقق في ملابسات الحادث.

العثور على النجم Prince ميتاً داخل الاستديو الخاص به

وبدأ أطباء التشريح المتخصصين عملهم يوم أمس الجمعة بتشريح جثمان Prince. وقال مكتب الفحص الطبي في ميد ويست إنّ عملية جمع نتائج الفحص ستستغرق عدة أيام، ونتائج إجراءات فحص السموم الكامل التي يمكن أن تكشف أيّ موادّ سامة أو عقاقير في جسم الراحل قد تستغرق أسابيع.

يشار إلى أنه مساء الخميس تم العثور على Rogers Nelson المعروف بـ Prince ميتاً داخل ستوديو PaisleyPark الخاص به في Minneapolis، وقد ناهز الـ 57 من العمر.

وكان Rogers قد نقل إلى المستشفى يوم الجمعة 15 أبريل/نيسان ، بعد أن هبطت طائرته الشخصية اضطرارياً بالقرب من مدينة إلينوي، واضطر لإلغاء عرضين موسيقيين في أتلانتا لتلقيه العلاج من الإنفلونزا، التي قيل إنه عانى منها، والتي قد تكون السبب الوحيد لوفاته.