أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الطب الشرعي يشرح جثة النجم Prince لكشف سبب الوفاة الحقيقي

Google+ Print

السبت 23-04-2016 15:25

بعد مرور يومين على وفاته، يبدو أن سبب رحيل نجم موسيقى البوب الأمريكي الشهير المعروف بـ Prince ما يزال شبه مجهول وغامضاً حتى الساعة. وقال مكتبه الإعلامي إنه لا توجد تفاصيل بعدُ عن سبب الوفاة، فيما أفادت شرطة مقاطعة كارفر في مينيسوتا بأنها تحقق في ملابسات الحادث.

العثور على النجم Prince ميتاً داخل الاستديو الخاص به

وبدأ أطباء التشريح المتخصصين عملهم يوم أمس الجمعة بتشريح جثمان Prince. وقال مكتب الفحص الطبي في ميد ويست إنّ عملية جمع نتائج الفحص ستستغرق عدة أيام، ونتائج إجراءات فحص السموم الكامل التي يمكن أن تكشف أيّ موادّ سامة أو عقاقير في جسم الراحل قد تستغرق أسابيع.
يشار إلى أنه مساء الخميس تم العثور على Rogers Nelson المعروف بـ Prince ميتاً داخل ستوديو PaisleyPark الخاص به في Minneapolis، وقد ناهز الـ 57 من العمر.
وكان Rogers قد نقل إلى المستشفى يوم الجمعة 15 أبريل/نيسان ، بعد أن هبطت طائرته الشخصية اضطرارياً بالقرب من مدينة إلينوي، واضطر لإلغاء عرضين موسيقيين في أتلانتا لتلقيه العلاج من الإنفلونزا، التي قيل إنه عانى منها، والتي قد تكون السبب الوحيد لوفاته.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي