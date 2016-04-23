حسن الشافعي يواصل مشروعه الموسيقي بـ "لسه في كمان"

كشف المؤلف والمنتج الموسيقي حسن الشافعي أخيراً عن أحدث أعماله الموسيقية "لسه في كمان".

وطرحت شركة The Basement Records المملوكة للشافعي، مساء الجمعة (٢٢ أبريل ٢٠١٦)، أغنية مصورة جديدة بعنوان "لسه في كمان"

الأغنية التي تنتمي إلى فئة "موسيقى الرقص الإلكترونية/بوب" (Electronic dance music/Pop) من كلمات منة القيعي ومن ألحان شادي أحمد وحسن الشافعي.

صوّر الأغنية فريقاً ألمانياً في مدينة "كيب تاون"، العاصمة التشريعيّة لدولة جنوب أفريقيا، وأحد أشهر المدن السياحيّة في العالم، واستغرق تصويرها ٣ أيام متواصلة.

واتبعت الشركة المنتجة أسلوباً جديداً في الترويج لأحدث إصدارت الشافعي الموسيقية منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، فاستخدمت طرقاً مختلفة أبرزها كتابة اسم الأغنية على عدد من جدران شوارع القاهرة الكبرى، وحمل أشخاص لافتات مطبوع عليها "لسه في كمان"، واستخدام دور العرض السينمائية المصرية، ما ساهم في رواج هاشتاج #لسه_في_كمان عبر تويتر خلال فترة الحملة الدعائية التي استمرت قرابة الأسبوعين.

"لسه في كمان" هي ثاني أغنية في النموذج الذي بدأه الشافعي في العالم العربي منذ حوالي عامين بطرحه لأغنية "مايستهلوشي" بالاشتراك مع الدمية الأكثر شهرة على شبكات التواصل الاجتماعي العربية "أبلة فاهيتا".

وكان الشافعي أعلن مطلع عام ٢٠١٤ أنه ينوي تقديم إصدارات عديدة تحمل اسمه ويتعاون فيها مع عدد من الفنانيين، وتكون عادة الموسيقى هي محور الأغنية.

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