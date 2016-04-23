أديل أغنى مغنية بريطانية بثروة 122 مليون دولار

تصدّرت المغنية البريطانية أديل Adele قائمة صحيفة "Sunday Times" للموسيقيين الشباب الأكثر ثراء، من الذين لم يبلغوا عامهم الثلاثين بعد، كما حصلت على المركز الأول في لائحة أثرى نجمات بريطانيا؛ والفضل يعود بذلك إلى ألبومها الأخير 25 الذي حقق نسبة مبيعات خيالية، زادت من ثروتها ما يساوي 30 مليون جنيه استرليني، أي 43 مليون دولار.

وساهم الألبوم الذي صدر في نوفمبر الماضي، وحقق نجاحاً عالمياً، ببلوغ ثروة أديل 85 مليون جنيه استرليني، أي 122 مليون دولار، كما صعد بها إلى المركز الـ 30، ضمن قائمة الصحيفة لعام 2016 للمغنين والمؤلفين الأكثر ثراء في بريطانيا وأيرلندا، فيما تصدّر بول مكارتني Paul McCartney قائمة أكثر الموسيقيين ثراء للعام الثاني على التوالي (مليار دولار).

وذكرت صحيفة " Sunday Times" أنّ ثروة عضو فريق البيتلز السابق وزوجته نانسي شيفيل Nancy Shevell بلغت 760 مليون جنيه استرليني (مليار دولار)، بزيادة 30 مليون جنيه استرليني (43 مليون دولار) عن العام الماضي.

وجاء بعد McCartney في المركز الثاني مؤلف الأغاني أندرو ليود ويبر Lord Lloyd-Webber بثروة بلغت 715 مليون جنيه استرليني (مليار دولار)، فيما تصدّر فريق رولينج ستونز Rolling Stones قائمة أكثر الفرق الموسيقية ثراء في بريطانيا وأيرلندا، بعد أن بلغ إجمالي ثروة أعضائه الأربعة 630 مليون جنيه استرليني (900 مليون دولار).

وحلّت عائلة المغني الراحل ديفيد بوي David Bowie، التي ورثت 70 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار)، وفق وصيّته، ضيفاً جديداً على القائمة بثروة إجمالية 90 مليون جنيه استرليني (129 مليون دولار).

وقالت الصحيفة إن Noel و Liam Gallagher العضوين السابقين في فريق oasis هما أبرز الفنانين الذين شهدت ثروتهم تراجعاً ملحوظاً، بعد أن خسرا 12 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار) مما أدى إلى تراجعهما سبعة مراكز.