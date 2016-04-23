بالأرقام: صدارة بورصة أجور دراما رمضان 2016 "للكبار فقط"

على الرغم من الأزمة المالية الخانقة في مصر، وتوقعات عدد كبير من خبراء الأعمال بانخفاض عائد الحملات الإعلانية لموسم دراما رمضان 2016، اشتعلت بورصة النجوم بأرقام خرافية، بعدما تدخّلت شبكة قنوات MBC عبر منتجيها المنفّذين لإغراء النجوم بتعاقدات "خيالية"، وهو ما أجبر بقية الشركات على رفع الأجور .. والمفارقة أنّ المقدمة في هذا العام هي للرجال فقط، بعد غياب هيفاء وهبي، وانحسار الإقبال على غادة عبد الرازق.

صدارة بورصة النجوم ليست لكلّ الرجال، وإنما "للكبار فقط"؛ وكالعادة، يحتلّ عادل إمام المركز الأول بأجر يبلغ 38 مليون جنيه مصري، عن مسلسله "مأمون وشركاه"، بزيادة مليون واحد فقط عن مسلسله السابق "أستاذ ورئيس قسم". ويُقال إن عادل أمام قرر إنهاء مسيرته مع مسلسلات رمضان بهذا العمل.

النجم الكبير يحيى الفخراني يحتلّ المركز الثاني مناصفة مع النجم الكبير الساحر محمود عبد العزيز بأجر 27 مليون جنيه؛ الأول عن بطولته لمسلسل "فتنة"، والثاني عن بطولة مسلسل "راس الغول".

الفنان الشاب محمد رمضان قبض بالفعل 50 مليون جنيه من الشركة المنتجة لمسلسله الجديد "الأسطورة"، ولكنه لا يستحق الصدارة، لأنّ الرقم يشمل عقد مسلسلين: الأول سيقدم في موسم 2016، والثاني لعام 2017، ليُصبح أجره 25 مليوناً عن العمل الواحد، بينما تقاضى الكينج الأسمر محمد منير 22 مليون عن مسلسل "المغني".

نجمة الدراما الرمضانية، طوال السنوات الماضية، "نيللي كريم"، استحقّت الطفرة الهائلة في أجرها عن مسلسلها الجديد "سقوط حر"، إذ تقاضت 15 مليون جنيه دفعة واحدة، وهو ضعف ما تقاضته عن مسلسل "ذات". والأجر نفسه تقاضته النجمة يسرا عن بطولة مسلسل "خيط حرير". ويتردد أنّ النجمة غادة عبد الرازق تقاضت22 مليون جنيه عن مسلسلها الجديد "الخانكة".

النجمة مي عز الدين تعاقدت على مسلسلها الجديد "وعد"، مقابل مليون دولار خالصة من الضرائب، وهو نفس ما تقاضته عن مسلسلها الأخير "حالة عشق"، مع فارق أنها دفعت ربع هذا المبلغ تقريباً كضريبة، ويتردّد أنّها رفضت توقيع عقد احتكار بضعف هذا المبلغ. وتحصل النجمة زينة على الأجر نفسه عن مسلسل "أزمة نسب". ويتردّد أنّ دنيا سمير غانم ستتقاضى 10 ملايين جنيه عن مسلسلها "لغز ميكي" بفارق مليون عن شقيقتها إيمي، وستكتفي داليا البحيري بأجر 4 ملايين جنيه عن الجزء الثاني من "زوجة مفروسة أوي".

نجوم الأدوار المساعدة في السنوات السابقة سيحتلون أدوار البطولة في موسم 2016؛ ولهذا ارتفعت أجورهم بصورة لافتة. فالنجم طارق لطفي طلب 10 ملايين جنيه عن بطولة مسلسل "شهادة ميلاد". وتقاضى الممثل عمرو يوسف المبلغ نفسه عن بطولة "جراند أوتيل"، بينما لم يحافظ الفنان يوسف الشريف على وعده بتثبيت أجره، وحصل على 14 مليون جنيه عن مسلسله الجديد "القيصر" بزيادة مليون جنيه. ويكتفي أمير كرارة بأجر 6 ملايين جنيه فقط عن مسلسل "الطبال"، فيما أضاف مصطفى شعبان خمسة ملايين على أجره ليُصبح 17 مليون جنيه عن مسلسله الجديد "أبو البنات".

يذكر أن تكلفة الأجور في دراما رمضان 2015 كسرت حاجز الربع مليار جنيه للمرة الأولى.. ولكنّه من الواضح أنّ العام الحالي سيشهد أرقاماً قياسية، ولكن يبقى السؤال .. هل تعوّض الحملات الإعلانية شركات الإنتاج عن هذه الأجور الخيالية، على الرغم من أنها قد تعلن إفلاسها كما يتوقع خبراء المال؟