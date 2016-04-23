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كندة علوش وفارس الذهبي يرفضان تأكيد خبر طلاقهما

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السبت 23-04-2016 21:15

أكد أصدقاء مقربون من الفنانة السورية كندة علوش بالقاهرة، حقيقة طلاقها من زوجها وشريك العمر وصديق العائلة الكاتب فارس الذهبي ابن الروائي السوري المعروف خيري الذهبي، واعلن أن الطلاق تم بسرية تامة منذ فترة ، وتم الاتفاق على كتمانه حرصا على العلاقات بين العائلتين.

كندة ترفض بالأساس الحديث عن أى أمور تمس حياتها الشخصية ولم تعلق حتى اللحظة على خبر طلاقها، كما ابتعد فارس عن مواقع التواصل الاجتماعي، ويكتفى منذ مارس الماضي بوضع روابط لمقالاته عن المدن السورية.

يذكر أن أن الفنانة كندة علوش تمتلك شركة إنتاج مع فارس الذهبي والتي تهدف لإنتاج أفلام وثائقية ودرامية وهي شركة "ستوديو دمشق".

 

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