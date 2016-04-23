وزير البترول يعقد الاجتماع الشهري الثاني لمتابعة مشروع تنمية حقل “ظهر”

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم السبت، الاجتماع الشهري الثاني مع اللجنة العليا المُشكلة من الشركة القابضة للغازات وهيئة البترول وشركة بتروبل وشركة إينى الإيطالية لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر وتقييم تقدم الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

حضر الاجتماع المهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، ومن الجانب الإيطالي المهندس أدريانو مونجيني رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت والمهندس أنطونيو فيلا رئيس أنشطة البحث والاستكشاف والمهندس روبرتو كاسيولا رئيس أنشطة التنمية والعمليات والتكنولوجيا.

وتم -خلال الاجتماع- استعراض موقف تقدم الأعمال في حفر الآبار التنموية لحقل “ظهر” وتقييم الآبار الثلاثة التي تم حفرها وأظهرت نتائج ومؤشرات إيجابية، كما تم استعراض الخطة الموضوعة لحفر البئر الرابع الذي بدأت أعماله وذلك فى إطار البرنامج الزمنى للمرحلة الأولى الذى يشمل حفر 6 آبار بإستثمارات 4 مليار دولار من إجمالى إستثمارات المشروع ككل البالغة 12 مليار دولار.

كما تم استعراض العمليات الإنشائية التي بدأت بالفعل في المحطة البرية لاستقبال ومعالجة غاز حقل ظهر بمنطقة الجميل ببورسعيد والتى تشارك فيها شركتا “إنبي” و”بتروجت”.

وأشار وزير البترول إلى أن عقد الإجتماعات الدورية للجنة العليا لتنمية حقل “ظهر” تستهدف المراجعة المستمرة أولاً بأول لمعدلات تقدم الأعمال من اجل الإلتزام بالبرنامج الزمنى والإنتهاء من المرحلة الأولى ووضعها على خريطة الإنتاج فى نهاية عام 2017 بمعدل مليار قدم مكعب غاز يومياً يتصاعد خلال عامين وصولاً لذروة الإنتاج بمعدل حوالى 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً بما ينعكس إيجاباً على معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى والمساهمة فى سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك .

أ ش أ