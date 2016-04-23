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بلاغ يتهم طبيبا بالتحرش بمريضة داخل مستشفى حكومى فى بنى سويف

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بلاغ يتهم طبيبا بالتحرش بمريضة داخل مستشفى حكومى فى بنى سويف بلاغ يتهم طبيبا بالتحرش بمريضة داخل مستشفى حكومى فى بنى سويف
تقدمت فتاة ببلاغ لقسم شرطة بنى سويف تتهم فيه طبيبا بمستشفى حكومى بالمحافظة بالتحرش بها ومحاولة الاعتداء عليها داخل قسم العناية المركزة.

وتلقى قسم شرطة بندر بنى سويف، بلاغا من "أسماء . م . ع" مقيمة مركز بنى سويف، اتهمت فيه طبيبا بقسم الرعايا المركزة، بمحاولة الاعتداء عليها والتحرش بها، أثناء استقبالها فى قسم الرعايا المركزة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت باستدعاء الطبيب للاستماع إلى أقواله، وتحريات المباحث حول الواقعة.

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