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بالصور.. لأول مرة.. فوز إيهاب الطماوى بأمانة سر اللجنة التشريعية بـ"القرعة"

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بالصور.. لأول مرة.. فوز إيهاب الطماوى بأمانة سر اللجنة التشريعية بـ"القرعة" بالصور.. لأول مرة.. فوز إيهاب الطماوى بأمانة سر اللجنة التشريعية بـ"القرعة"
فاز النائب إيهاب الطماوى، بمنصب أمين السر باللجنة التشريعية بالبرلمان، بعدما تساوى فى عدد الأصوات مع النائبة هيام حلاوة، وشهدت الانتخابات على منصب امين السر باللجنة التشريعية سابقة هى الأولى من نوعها، حيث أجريت الانتخابات بين النائبين هيام حلاوة، وإيهاب الطماوى فحصل كلاهما على 10 أصوات فى الجولة الأولى وعندما اجريت الاعادة حصلا كل منهما على 15 صوتا وتم إجراء القارعة لاختيار الفائز وفقا للمائة 93 من اللائحة.

وتم وضع ورقتين أحدهما باسم الطماوى، والآخر باسم هيام حلاوة وقام أحد الصحفيين بسحب الورقة ليفوز الطماوى بأمانة السر، فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان المصرى.

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