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بالصور.. وزير النقل من الغربية: برنامج قومى لتطوير شبكة طرق آمنة وحديثة

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بالصور.. وزير النقل من الغربية: برنامج قومى لتطوير شبكة طرق آمنة وحديثة بالصور.. وزير النقل من الغربية: برنامج قومى لتطوير شبكة طرق آمنة وحديثة
أكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل أن هناك برنامجا قوميا لتطوير الطرق، وذلك لإنشاء طرق آمنه وحديثة تساعد على سرعة الانتقال بين المدن.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل لمحافظة الغربية، رافقه خلالها المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة سكك حديد ، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وقيادات وزارة النقل.

وأضاف وزير النقل أن مشروع طريق المحلة الكبرى/كفر الشيخ يشمل عملية إنشاء طريق مزدوج 3 حارات بكل اتجاه، ويقع على الطريق 10 كبارى علوية، ويبلغ عرض الطريق 22.5 متر، ويقع على الطريق 20 نفقا للمشاه لخدمه المواطنين.

وأضاف الوزير أن استكمال إنشاء الطريق المزدوج طنطا/كفر الشيخ تم وفق قياسات الجودة العالية، ووجه وزير النقل مدير أمن الغربية بتفعيل نقط التفتيش الموجودة على طريق طنطا/كفر الشيخ، لتأمين الطريق.

وذكر الوزير أن هذه الطرق ستؤدى إلى تدعيم ربط وسط الدلتا بالطريق الدولى الساحلى، وفتح محاور جديدة للتنمية بين محافظات شرق ووسط الدلتا، ومنع الحوادث لكونها طرق حرة ليس بها تقاطعات، كما أنها تقلل زمن الرحلة على الطريق لأكثر من 50%.

جولة وزير النقل بالغربية (1)

جولة وزير النقل بالغربية (7)

جولة وزير النقل بالغربية (8)

جولة وزير النقل بالغربية (9)

جولة وزير النقل بالغربية (10)

جولة وزير النقل بالغربية (11)


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مصر 365

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