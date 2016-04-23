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رئيس الوزراء: لن نسمح أبدا باستهداف مصر ونحتاج لتضافر الجهود

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رئيس الوزراء: لن نسمح أبدا باستهداف مصر ونحتاج لتضافر الجهود رئيس الوزراء: لن نسمح أبدا باستهداف مصر ونحتاج لتضافر الجهود
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد تتطلب تضافر كافة الجهود والقوى الوطنية من أجل رفعة الوطن، وتمكينه من التصدى للتحديات والأخطار التى تواجهه فى الداخل والخارج، مشدداً على أنه لن سنسمح أبداً باستهداف .

وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة، ستشهد إجراء عددا من الزيارات الميدانية إلى المحافظات المختلفة لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها، والوقوف على المشاكل التى يعانى منها المواطنين، مشيراً إلى أنه الوزراء سيجرون أيضاً من جانبهم زيارات إلى المحافظات لمتابعة المشروعات الخاصة بوزاراتهم فى كل محافظة، لدخول تلك المشروعات الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء، أن هناك قائمة شاملة بكل المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقفة، مؤكداً أنه قد تم توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن تولى اهتماما كبيراً بالمواطن خاصة محدودى الدخل، مشيراً إلى أن المحافظة على الأسعار وتوافر السلع الغذائية الرئيسية، خلال شهر رمضان أو بعد الشهر الفضيل، وأن هذا الأمر يأتى على رأس أولويات الحكومة على مدار العام.


>رئيس الوزراء: مستعدون لشهر رمضان ونولى اهتماما كبيرا بمحدودى الدخل

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مصر 365

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