مباشر - المصري (0) وادي دجلة (0) .. سيطرة مبكرة للضيوف دون خطورة

بعدما تعرفت القارة السمراء على الثمانية الفرق التي ستتبارى من أجل الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا، هناك بعض الملاحظات لابد من الوقوف عندها.

الأهلي والزمالك من مصر، الوداد من المغرب، وفاق سطيف من الجزائر، إنيمبا من نيجيريا، زيسكو من زامبيا، أسيك أبيدجان من كوت ديفوار وفيتا كلوب من الكونجو الديموقراطية.

هذه الفرق الثمانية تنتظر جميعها قرعة دور المجموعات التي ستقام يوم 24 مايو المقبل للتعرف على منافسيها في رحلة المصاعب نحو اللقب. (طالع تصنيف الفرق في القرعة)

5 ملاحظات هامة لابد أن تعرفها بعد تأهل هؤلاء الـ8، يستعرضها FilGoal.com في التقرير التالي.

أين تونس؟

الفرق التونسية دائما كانت منافسة وبقوة على اللقب، فلقد تأهل فريق تونسي للمباراة النهائية خمس مرات في السنوات العشر الأخيرة.

أما الآن، فالفرق التونسية ستغيب عن دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي، وهو ما يعكس تراجع مستواها بشكل حاد. وعلى الرغم من تتويج النجم الساحلي بالكونفدرالية الموسم الماضي إلا أنه لم يستطع العودة أمام إنيمبا في ثمن النهائي ليغادر بركلات الترجيح.

أما الإفريقي بطل الدوري فودع أمام مولودية بجاية الجزائري الذي خاض أول موسم قاري في تاريخه.

ابتعاد الفرق التونسية وغياب الأهلي والزمالك أيضا عن نصف النهائي في الموسمين الماضيين، ساهم كثيرا في ظهور قوى جديدة على الساحة، فوجود نهائي جزائري-كونجولي موسمين متتاليين في دوري الأبطال هو أمر ليس معهودا.

القطبان

الأهلي والزمالك كانا دائما حاضرين في دور المجموعات في السنوات الأخيرة، وهو أمر طبيعي حين نتحدث عن الفريقين الأكثر تتويجا باللقب.

لكن عودتهما معا بعد غياب موسمين هو فأل خير بالنسبة للمصريين، فكلما تأهلا معا إلى هذه المرحلة يكون اللقب مصري. (طالع التفاصيل)

العرب

في السنة الماضية، ورغم تتويج مازيمبي الكونجولي باللقب إلا أن عدد الفرق العربية في دور المجموعات كان 7، وهو ما يعكس تفوق العرب الكبير على إفريقيا السمراء.

لكن هذا العدد تقلص الآن إلى 4 بوجود الزمالك والأهلي والوداد وسطيف، والسبب يعود بقدر كبير إلى القرعة الموجهة التي يجريها الاتحاد الإفريقي.

فتخيل أن في الأدوار الإقصائية أقيمت 5 لقاءات عربية خالصة. في دور الـ32 أطاح النجم الساحلي بأوليمبيك خريبكة المغربي، وأهلي طرابلس الليبي أقصى الهلال السوداني، ومولودية بجاية أخرج الإفريقي التونسي.

ثم في دور الـ16، أطاح وفاق سطيف بالمريخ السوداني، وأقصى الزمالك فريق بجاية لتتقلص فرصة الفرق العربية في التأهل لدور المجموعات قدر الإمكان.

مازيمبي

خروج حامل اللقب لم يكن متوقعا خاصة وأن مازيمبي لم يودع من دور الـ16 منذ عام 2013.

وداع مازيمبي يمنح فرصة كبيرة لبقية الفرق من أجل التنافس على اللقب، فدائما كان فريق لوبومباشي ندا صعبا لجميع أندية إفريقيا. لما لا وقد حقق اللقب 3 مرات في آخر 7 سنوات.

زيسكو

من بين جميع الفرق الثمانية المتأهلة لدور المجموعات، يعتبر زيسكو الزامبي هو الوحيد الذي لم يتوج باللقب من قبل، فأقصى ما وصل إليه كان دور المجموعات عام 2009 حين احتل المركز الثالث خلف كانو بيلارز النيجيري والهلال السوداني.

أما أسيك والوداد وفيتا كلوب فتوجوا باللقب مرة وحيدة من قبل، سطيف وإنيمبا توج كل منهما مرتين، بينما الزمالك رفع الكأس خمس مرات والأهلي هو سيد القارة بـ8 تتويجات.