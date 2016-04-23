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سعره 8 دولارات.. اختبار منزلى جديد لتحليل السائل المنوى بدون إحراج

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سعره 8 دولارات.. اختبار منزلى جديد لتحليل السائل المنوى بدون إحراج سعره 8 دولارات.. اختبار منزلى جديد لتحليل السائل المنوى بدون إحراج
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على اختبار منزلى جديد لتحليل السائل المنوى داخل المنزل، حيث يتمكن من حساب أعداد الحيوانات المنوية وجودتها وقدرتها على الحركة دون الحاجة للذهاب إلى المعمل.

وتمكن فريق من الأطباء الكنديين بجامعة تورنتو من تطوير الاختبار الجديد، لافتين إلى أنه سيساهم فى الحد من إحراج الرجال ولن يجعلهم مضطرين لزيارة أطباء الذكورة إلا بعد التأكد من وجود مشكلة حقيقية.

وأثبتت التجارب المعملية والإكلينيكية المبدئية فاعلية الاختبار الجديد فى الكشف عن خصوبة الرجال، ومن المنتظر إجراء المزيد من التجارب قبل استخدامه على نطاق واسع.

وأشار الباحثون إلى أن هناك تطبيقا إلكترونيا يتم تحميله على الهاتف الشخصى لمعرفة تفاصيل أكبر حول جودة السائل المنوى، وكما ينوى الباحثون إضافة خاصية تمكن الرجال من التعرف على تأثير السجائر والحمية الغذائية على أعداد النطف، وكيف أنهم قد يتمكنون من تحسين أعدادها وحركتها بإجراء تغيير طفيف على حياتهم.

ومن المتوقع أن يتم طرح الاختبار الجديد بسعر 8 دولارات أمريكى.


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