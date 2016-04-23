محافظ قنا يشهد حفل تأبين طلاب معهد الخدمة الاجتماعية

شهد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم السبت، حفل تأبين المرحوميين أحمد محمد توفيق، وحامد عبد العزيز وهب الله، ومحمد أحمد عبد الظاهر طلاب معهد الخدمة الاجتماعية الذين وافتهم المنية في حادث تصادم علي طريق قنا – نجع حمادي الصحراوي الغربي .

وحضر حفل التأبين الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، عميد معهد الخدمة الاجتماعية، وأعضاء هيئة التدريس وأسر المتوفيين وعدد كبير من طلبة وطالبات المعهد.

وتقدم محافظ قنا بخالص العزاء لأولياء أمور المتوفيين، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.

وأشار محافظ قنا انه يجري عقد اجتماعات مع وفد البنك الدولي لبحث تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى إحداث تنمية متكاملة بمختلف القطاعات الخدمية ذات الأولوية، وبصفة خاصة مشروع ازدواج 44 كيلو متر طريق قنا- نجع حمادي الصحراوي الغربي، لتجنب الحوادث المتكررة علي هذا الطريق الحيوي، مضيفًا أنه سيتم إنشاء نقطة إسعاف بمنتصف الطريق لتيسير وصول سيارات الإسعاف لمواقع الحوادث حال حدوثها حفاظا على حياة المواطنين.