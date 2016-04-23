هيكل: نسعى لإقرار التشريعات الإعلامية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان

أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى لإقرار التشريعات الإعلامية خلال دور الانعقاد الأول للسيطرة على الفوضى الإعلامية، وخاصة الإعلام الإلكتروني الذي تصعب السيطرة عليه في إطار التشريعات الموجودة حاليا.

وقال النائب -في كلمته عقب انتخابات لجنة الثقافة والإعلام اليوم السبت- إن اللجنة أمامها تحديات أيضا في مجال الثقافة، مؤكدا أن اللجنة ستحاول إصلاح المنظومة الثقافية بمفهومها الصحيح.

ونوه إلى أن الثقافة تحتاج مشاركة العديد من الوزارات في نشر الوعي الثقافي لدى الشعب المصري، وليس من خلال الاعتماد على وزارة واحدة فقط تختص بشؤونها، إلى جانب العمل على تجديد الخطاب الديني خلال الفترة المقبلة.

أ ش أ