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مفوضية الاستفتاء: سكان دارفور يؤيدون استمرار نظام الولايات المتعددة

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مفوضية الاستفتاء: سكان دارفور يؤيدون استمرار نظام الولايات المتعددة مفوضية الاستفتاء: سكان دارفور يؤيدون استمرار نظام الولايات المتعددة

مفوضية الاستفتاء

قالت مفوضية الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور السوداني يوم السبت إن سكان الإقليم صوتوا لاستمرار نظام الولايات المتعددة وعدم توحيد الإقليم الغربي الذي مزقته الحرب في كيان واحد وهو الخيار الذي تفضله حكومة الخرطوم.

وبحسب رويترز قاطع الاستفتاء فصائل المتمردين وجماعات المعارضة الرئيسية التي تعتقد أن تقسيم للإقليم إلى ثلاث ولايات عام 1994 ثم إلى خمس ولايات في وقت لاحق تسبب في إحكام سيطرة الخرطوم على دارفور وفي اندلاع الصراع بالإقليم عام 2003.

وقالت مفوضية الاستفتاء إن 97 بالمئة من الناخبين اختاروا استمرار نظام الولايات المتعددة وإن 3.08 مليون شخص من إجمالي 3.21 مليون ناخب شاركوا في التصويت.

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