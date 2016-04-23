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مباشر الدوري الإنجليزي - أزار يسجل أخيرا وسيسيه يقلص الفارق لنيوكاسل

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مباشر الدوري الإنجليزي - أزار يسجل أخيرا وسيسيه يقلص الفارق لنيوكاسل مباشر الدوري الإنجليزي - أزار يسجل أخيرا وسيسيه يقلص الفارق لنيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل، فيما يتواجه تشيلسي مع بورنموث وأستون فيلا ضد ساوثامبتون.

ليفربول (2) - (1) نيوكاسل

بداية المباراة

د. 2 جوووووووووووووول دانيل ستوريدج يتقدم لليفربول على نيوكاسل

د. 29 جووووووووووووول أدم لالانا يضيف الهدف الثااني من تصويبة رائعة من حدود منطقة الجزاء

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 49 جووووووووول بابيس سيسيه يقلص الفارق لنيوكاسل برأسية بعد خطأ كارثي من مينيوليه حارس ليفربول

د.52 سيسيه يهدر فرصة هدف التعادل بعد انفراد أساء التصرف فيه ومرر لتاوسيند الذي سدد فوق العارضة

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تشيلسي (2) - (1) بورنموث

بداية المباراة

د. 3 جووووووووووووووووووووووول بيدرو يسجل الأول لتشيلسي في مرمى بورنموث

د. 34 جوووووووووووول إدين أزار يضيف الهدف الثاني لتشيلسي والأول له هذا الموسم

د. 36 جووووووووووووول بورنموث يقلص الفارق عن طريق تومي إلفيك

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

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أستون فيلا (1) - (2) ساوثامبتون

بداية المباراة

د. 15 جووووووول ساوثامباتون يسجل الأول عن طريق شاين لونج

د. 39 دوسدان تاديتش يضيف الهدف الثاني لساوثامبتون

د. 46 جووووول أستون فيلا يقلص الفارق عن طريق أشلي وستوود

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

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