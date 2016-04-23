للرجل..أفضل 3 تمارين رياضية لتخسيس البطن وحرق الدهون

الكرش من المشاكل التى أصبحت منتشرة فى الوقت الحالى بين الكثير من الرجال، وهو ما يمثل مشكلة مزعجة خاصة للشباب الذين يرغبون فى الحصول على مظهر ممشوق ورياضى، فإذا كنت ترغب فى التخلص من الكرش والتخلص من دهون البطن يمكنك اتباع بعض التمرينات.إعلان - Ads إعلان - Ads
> حسب التقرير أن هذه التمارين والتى تشمل رياضات السباحة والجرى والمشى ويمكن ممارستها من 3 إلى أربع مرات فى الأسبوع، فهى وسيلة جيدة لحرق الدهون فى البطن، وهى تمارين بسيطة تساعد على حركة جميع جسمك، ما يساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائى وحرق السعرات الحرارية بشكل سريع، كما أنها تقضى على دهون البطن.
> فإن ممارسة تمارين البطن مثل (الكرنش) الذى يعد من التمرينات الفعالة التى تركز على عضلات البطن، حيث يتم هذا التمرين بالاستلقاء على الظهر ورفع الساقين فى وضع 90 درجة، مع ضرورة الحرص على وضع يديك بجانب أذنيك، ثم تبدأ بالطلوع والنزول.
>
> وأشار التقرير إلى أن ذلك يتم بالبدء فى عملية التسخين أو الإحماء لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك ابدأ بالجرى السريع لمدة دقيقتين ثم الإبطاء، وتتم العود مرة أخرى للجرى السريع لمدة دقيقة أخرى.
>- أفضل 3 تمرينات لتخسيس البطن وحرق الدهون.. تعرف عليها ومارسها
>
>-بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن
وقدم تقرير نشره الموقع الأمريكى " day Fit" أفضل 3 تمرينات تساعد على حرق دهون البطن وتشمل هذه التمارين الآتى:
1- تمارين الكارديو:
> حسب التقرير أن هذه التمارين والتى تشمل رياضات السباحة والجرى والمشى ويمكن ممارستها من 3 إلى أربع مرات فى الأسبوع، فهى وسيلة جيدة لحرق الدهون فى البطن، وهى تمارين بسيطة تساعد على حركة جميع جسمك، ما يساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائى وحرق السعرات الحرارية بشكل سريع، كما أنها تقضى على دهون البطن.
2- تمارين البطن:
> فإن ممارسة تمارين البطن مثل (الكرنش) الذى يعد من التمرينات الفعالة التى تركز على عضلات البطن، حيث يتم هذا التمرين بالاستلقاء على الظهر ورفع الساقين فى وضع 90 درجة، مع ضرورة الحرص على وضع يديك بجانب أذنيك، ثم تبدأ بالطلوع والنزول.
>
>3- ممارسة رياضة الجرى السريع:
> وأشار التقرير إلى أن ذلك يتم بالبدء فى عملية التسخين أو الإحماء لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك ابدأ بالجرى السريع لمدة دقيقتين ثم الإبطاء، وتتم العود مرة أخرى للجرى السريع لمدة دقيقة أخرى.
>موضوعات متعلقة ..
>- أفضل 3 تمرينات لتخسيس البطن وحرق الدهون.. تعرف عليها ومارسها
>
>-بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن