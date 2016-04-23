محافظ الأقصر يستقبل 34 متدربا من 14 دولة أفريقية للمشاركة بدورة الملاحة

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر اليوم السبت، المستشار محمد الغزاوى بمرافقة وفد المتدربين من المراقبين الجويين الأفارقة المشاركين بدورة الملاحة الآمنة خلال زيارتهم للمحافظة التى تستمر على مدار 4 أيام.

وأوضح المستشار محمد الغزاوى أن الدورة تأتى فى إطار التعاون ما بين الدول الإفريقية، وتقام بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الطيران المدنى على مدار أسبوعين بمقر وزارة الطيران، وتتناول مجال الملاحة الآمنة والسبل التى تضمن أمن الملاحة الجوية، ويشارك بها 34 متدربا من المراقبين الجويين من دول غانا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، ومالى، وتوجو، وأثيوبيا، وزيمبابوى، ومدغشقر، ومالاوى، وأنجولا، وموريتانيا، وكوت ديفوار، وبوروندى، والكونغو الديمقراطى.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم لزيارة المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، التى وصفوها بالعراقة والسحر، مبدين رغبتهم فى أهمية التعاون المتبادل ما بين الدول الأفريقية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بأعضاء الوفد، مؤكداً أهمية زيادة فرص التعاون الإفريقى، خاصة أن أفريقيا هى قلب العالم ولديها افضل المقومات التى ترسم مستقبل القارة لذلك لابد من التعاون ما بين الدول الأفريقية، خاصة فى مجالات السياحة والاقتصاد مقترحاً أن تصبح أفريقيا كلها سموات مفتوحة يتمكن السياح من زيارة أكثر من دولة فى البرنامج الواحد الأمر الذى سيدعم القارة كلها.

وصول 34 متدربًا من 14 دولة أفريقية للأقصر للتدريب بمجال الملاحة الجوية