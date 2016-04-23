“أبو شقة” يفوز برئاسة تشريعية النواب.. و”العبد” للدينية



> وفاز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونبيل الجمل وأحمد حلمي الشريف بمنصب الوكيلين وإيهاب الطماوي بمنصب أمين السر، فيما فازت عضو مجلس النواب، مي البطران، برئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما حصد أحمد بدوي وأحمد رفعت منصب الوكيلين في حين فاز أحمد زيدان بمنصب أمين السر.

وفاز حاتم باشات برئاسة لجنة الشئون الإفريقية وهشام مجدي وماجد أبو الخير بمنصب الوكيلين ومي محمود بمنصب أمين السر.

وفازت سحر طلعت مصطفى برئاسة لجنة السياحة والطيران وأحمد إدريس وعمرو صدقي بينما فازت زينب علي سالم بمنصب أمين السر.

كما فاز الدكتور أسامة العبد برئاسة لجنة الشئون الدينية وأسامة الأزهري وأماني عزيز بمنصب الوكيلين وعمر إبراهيم حمروش بمنصب أمين السر.. بينما فاز أحمد السجيني برئاسة لجنة الإدارة المحلية وأحمد سليمان وممدوح الحسيني بمنصب الوكيلين بينما فاز سعد الدين رفاعي بمنصب أمين السر.

وفاز الدكتور علي المصيلحي برئاسة اللجنة الاقتصادية ومحمد علي ومدحت الشريف بمنصب الوكيلين وأحمد فرغل بمنصب أمين السر.. وفاز همام العادلي برئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى وسيد أحمد محمد ومحمد حمدي الدسوقي بمنصب الوكيلين ورزق جالي بمنصب أمين السر.

وفاز جمال شيحة برئاسة لجنة التعليم وهاني أباظة وعبد الرحمن برعي بمنصب الوكيلين وماجدة بكري بمنصب أمين السر.. وفاز سعيد طعيمة برئاسة لجنة النقل والمواصلات وأحمد الخشاب ومحمد قرقر بمنصب الوكيلين وخالد عبد المولى بمنصب أمين السر.

وفاز مجدي مرشد برئاسة لجنة الصحة واحمد العرجاوى وايناس عبد المنعم بمنصب الوكيلين ومحمود ابو الخير بمنصب امين السر.