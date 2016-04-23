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فيديو.. طلاب بإعلام القاهرة يودعون «صانع خيال أمريكا» بفيلم تسجيلي

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فيديو.. طلاب بإعلام القاهرة يودعون «صانع خيال أمريكا» بفيلم تسجيلي فيديو.. طلاب بإعلام القاهرة يودعون «صانع خيال أمريكا» بفيلم تسجيلي

هاني المصري

قام مجموعة من طلاب كلية الاعلام الفرقة الرابعة قسم الاذاعة والتلفزيون جامعة القاهرة بانتاج تقريرًا، عن فنان الرسم التحريكى هاني المصري، اعتقادًا منهم بضرورة تخليد أعماله وضرورة إبراز مثل هذه النماذج للشباب حتى يتم الاحتذاء بها ، مشيرين إلي أن اهتمام وسائل الإعلام المصرية و العربية و العالمية بخبر رحيل «المصري»، هو أقوى دليل على وصوله للعالمية.

وأرجع محمد سويلم أحد طلاب كلية الإعلام المشاركين بالعمل، أن السبب وراء إقدامهم لتنفيذ التقرير يرجع إلى أن كثيرًا من المصريين لا يعرفوا الشخصية الحقيقية لمبتكر شخصية الدب الأشهر في «كيمو كونو»، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل هانى ديفيد المصرى أول فنان مصري يعمل بشركة والت ديزنى العالمية، فى هوليوود، وهذا أمر لا يعرفه الكثيرون.

ويقول محمد مصطفى، أحد الطلاب المشاركين في العمل، إن الفنان هاني المصري من أهم الفنانين التشكيليين العالميين الذين قد برزت أعمالهم و خلدها التاريخ ، مشيرًا إلى أن هذا العمل أقل تقديرًا لأعمال الراحل.

وأضاف أحمد فراج، أحد المشاركين في العمل، أن الراحل عمل في شركة ديزنى العالمية فى الفترة من 1990 إلى 1995، ومن أبرز أعماله خلال تلك الفترة فيلم «أمير مصر»، مشيرًا إلى أن الراحل أحدث طفرة في عالم الإعلانات المصرية.

وكان الفنان هاني المصري، قد تُوفي في 24 أغسطس الماضي، عن عمر ناهز 64 عامًا تاركًا وراءه وتاريخًا مشرفًا، ومحبةً لا تنتهي.

يذكر أنه قد شارك في العمل الطالب محمد سويلم، والطالب محمد مصطفى، والطالب أحمد فراج.

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