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تعرفى على التغيرات المعوية والهضمية التى تصيب الحامل..أبرزها تهيج القولون

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تعرفى على التغيرات المعوية والهضمية التى تصيب الحامل..أبرزها تهيج القولون تعرفى على التغيرات المعوية والهضمية التى تصيب الحامل..أبرزها تهيج القولون
الحامل تمر خلال فترة الحمل للكثير من التغيرات النفسية والجسدية، فالكثير من الأعراض تشترك بها الحوامل، والقليل منها تخص كل حالة على حدة.

الدكتور عطية أبو النجا أستاذ النساء والولادة والعقم أوضح خلال حديثه عن تلك الفترة الهامة، أن أغلب الحوامل تعانين من مشكلات معوية وهضمية، ولعل أبرزها وأشهرها، الوحم، والغثيان، وكذلك اضطراب الأمعاء والشعور بالإمساك أيضا.

وتابع أستاذ النساء والتوليد حديثه، أن الحموضة تزيد لدى المرأة الحامل بنسبة كبيرة خلال حملها، وهو ما يؤثر بشكل كبير وملحوظ على حركة الأمعاء لديها، مما يجعل أغلب الحوامل يشعرن بعدم الراحة بالأمعاء أو بالغثيان، وبخاصة فى حالة الحمل للمرة الأولى حيث تكون العلامات المعوية ظاهرة للغاية.

وأوضح أبو النجا أن هناك أيضا عدم انتظام طبيعى للحركة الدودية لأمعاء الحامل، مما يزيد من الغازات، كذلك يسبب نوعا من سوء الهضم بشدة، ويحدث تهيجا للقولون والأمعاء معا، لذا فكل هذه الأعراض الهضمية أمر طبيعى خلال فترة الحمل وعلى الحامل ألا تشعر بالقلق حيالها، وأن تطلب من طبيبها المتابع للحمل طريقة طبيعية للتخلص من بعض هذه الأعراض فى حال زيادتها.


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