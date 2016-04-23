للرجال.. جودة الحيوانات المنوية تقل مع تقدم العمر

من الأساطير الشائعة والتى يرددها الكثير من الرجال "أن الرجل لا يكبر ولديه قدرة على الإنجاب فى أى سن"، وأن خصوبة الرجال لا تتأثر بعوامل السن مثل المرأة.

فى هذا السياق وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الخصوبة الدائمة للرجل وقدرته على الإنجاب فى أى سن مجرد أسطورة، لكن الحقيقة أنه مع مرور كل عام ينخفض عدد وحركة الحيوانات المنوية مما يؤثر على الخصوبة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يولدون لآباء كبار فى السن قد يعانون من خطر مشاكل صحية معينة منها العقلية والبدنية.

حسب التقرير أن الحقيقة الثانية أن الأطفال الذين يولدون لأب كبير فى السن، قد يزداد تعرضهم للإصابة بمرض التوحد، لأن الرجل بعد أن يتعدى الأربعين من عمره يحدث انخفاض فى جودة الحيوانات المنوية، مضيفا أن المرأة التى يحدث لها حمل وزوجها عمره فوق الـ45 من عمره، ترتفع نسبة تعرضها للإجهاض.

وأشار التقرير إلى أن الشباب قد يحتاجون فقط بضعة أشهر لتلقيح امرأة وحدوث حمل، فى حين أن الرجل بعد سن الـ40 قد يحتاج ما يقرب من عامين لتلقيح المرأة، وبالنسبة للأزواج الذين تتراوح أعمارهم فوق سن الـ45 عاما يقل لديهم حدوث الإنجاب بشكل كبير، لأنه مع التقدم فى العمر تقل جودة الحيوانات المنوية ويصعب تلقيح امرأة.

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