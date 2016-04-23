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افتتاح المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج

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افتتاح المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج افتتاح المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية بالتعاون مع جامعة سوهاج
افتتح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بسوهاج والدكتور مصطفى رجب عميد كلية التربية الأسبق ورئيس المؤتمر العربى العاشر والدورى السابع تحت عنوان"تجديد الخطاب التربوى الدواع والآليات والنتائج" والذى تقيمه جمعية الثقافة من أجل التنمية بالشراكة مع جامعة سوهاج كل عام.

شارك فى المؤتمر 25 باحثاً من كبار أساتذة التربية فى والعالم العربى من دول والكويت وقطر وتونس والجزائر والمغرب والسودان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رجب، رئيس المؤتمر، إن محاور المؤتمر تتناول ما تتضمنه المناهج المقررة فى المدارس والكتب التربوية والأفكار المتعلقة بالتربية والتعليم المنشورة وغير المنشورة والتى يغلب عليها الثبات والجمود وأيضا تقييم تجارب التجديد فى الخطاب التربوى ودور الإعلامى التربوى فى جودة الخطاب وصولا إلى آليات مقترحة لتجديده.

ومن جانبه، قال الدكتور خلف البحيرى مقرر المؤتمر إن من أبرز المشاركين فى المؤتمر الأساتذة الدكاترة: "جمال الدهشان عميد تربية المنوفية، وسمير الخويت عميد تربية طنطا السابق، وجمال السيسى عميد تربية مدينة السادات، وسلامة العطار وكيل تربية عين شمس، وعلى صالح جوهر عميد تربية دمياط الأسبق، ومجدى المهدى وكيل كلية تربية المنصورة، وأحمد على سليمان الخبير بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصالح الزهرانى الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز، وظبية ضاحى خبيرة جودة التعليم بدولة قطر، وخديجة إمام الأستاذة بجامعة الخرطوم.

وأضاف البحيرى أن الجلسة الأولى ستتناول الخطاب التربوى بين التجديد والإصلاح وسيكون رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور مجدى صلاح طه المهدى أستاذ ورئيس قسم أصول التربية كلية التربية جامعة المنصورة وستتناول الجلسة 4 أبحاث منها جدلية العلاقة بين بين أزمة الثقافة والخطاب التربوى رؤية نقدية للدكتور محمد المنوفى والإعلام التربوى مدخل تجديد الخطاب التربوى رؤية بحثية للدكتور سلامة صابر وكيل كلية التربية الأسبق جامعة عين شمس، والمنظمة المتعلمة مدخل للتجديد التربوى بالمدرسة الثانوية العامة دراسة ميدانية للدكتور جمال السيسى أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة مدينة السادات والدكتور أبو بكر أحمد مدرس الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكلية التربية جامعة الأزهر والتربية واستثمارات الطاقات الشبابية، وتصور مقترح للدكتور زهير السعيد أستاذ أصول التربية المتفرغ قائم بعمل رئيس قسم أصول التربية .

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (1)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (2)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (3)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (4)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (5)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (6)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (7)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (8)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (9)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (10)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (11)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (12)

المؤتمر العربى العاشر لجمعية الثقافة من أجل التنمية (13)

السبت.. جامعة سوهاج تعقد مؤتمرا دوليا عن تجديد الخطاب التربوى

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مصر 365

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