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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، كما تزداد كميات السحب على غرب الدولة و الجزر و بعض المناطق الجنوبية،ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهارا، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة ابعض الغبا ر على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة على اليابسة ، 18 - 28 كم/ساعة فوق البحر ، تصل إلى 38 كم/ساعة أحيانا.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 47 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و27 دقيقة صباحا.


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    34      21              80       20 .
> دبي                        33      21              80       25 .
> الشارقة                   33      19              80       30.
> عجمان                    34      20              85       20.
> أم القيوين                35       20             85        20 .
> رأس الخيمة             35       18             75        25 .
> الفجيرة                   33       24             70       15.
> العين                     37       20              60       10 .
> ليوا                       39      21               70       10 .
> الرويس                  36      24               70       20 .
> السلع                    35       24               70       20.
> دلما                      33      25               80       35 .
> طنب الصغرى          32      25               80       35 .
> طنب الكبرى            32      25               80       35 .
> أبوموسى               32       24               80       30.
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