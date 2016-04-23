مصادر: اشتباكات بين متشددين وحراس قرب ميناء ليبى

قالت مصادر أمنية وطبية فى ليبيا إن اشتباكات اندلعت بين عناصر تنظيم داعش المتشدد وحرس المنشآت النفطية قرب ميناء البريقة النفطى اليوم السبت مما أسفر عن مقتل حارس وإصابة أربعة بينهم إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت النفطية.

ويتمركز التنظيم المتشدد فى مدينة سرت وشن العديد من الهجمات على المنشآت والموانئ النفطية ومن بينها موانئ تصدير رئيسية تم إغلاقها لكنها لا تزال تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية.

وحرس المنشآت النفطية مجموعة مسلحة شبه رسمية تؤيد حكومة الوفاق الوطنى الجديدة فى ليبيا التى تتنازع فيها حكومتان وتحالفان لمقاتلين سابقين على السلطة فى أعقاب سقوط معمر القذافى عام 2011.

وقال مصدر فى حرس المنشآت النفطية ومصدر طبى إن القتال اندلع بين الحرس وموكب للمتشددين على بعد 52 كيلومترا جنوبى ميناء البريقة النفطى فى وقت مبكر اليوم السبت.

وقال المصدر فى حرس المنشآت "الأربعة المصابون بينهم إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت النفطية."

وتحاول حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة بسط سلطتها على ليبيا التى تشهد نزاعا منذ عامين بين حكومة أعلنت من جانب واحد فى طرابلس وحكومة منافسة فى شرق البلاد وفصائل مسلحة متعددة على السلطة والنفوذ فى الدولة الغنية بالنفط.

وأثار صعود تنظيم داعش فى ليبيا قلق الحكومات الغربية التى عرضت تقديم مساعدات عسكرية ومادية لحكومة الوفاق الوطنى. لكن الحكومة الجديدة لا تزال فى مرحلة تأسيس نفسها فى طرابلس وتواجه مقاومة من متعنتين يرفضون سلطتها.

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