هبوط أرضى مفاجئ بشارع النحاس فى مدينة طنطا

سادت حالة من الخوف بين أهالى وسكان شارع النحاس، التابع لحى أول طنطا، بسبب هبوط أرضى مفاجئ فى منتصف الشارع، أمام منطقة السوق، ظهر اليوم السبت، ما تسبب فى زحام مرورى خوفًا من اتساع رقعة الهبوط.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، بحدوث هبوط أرضى بشارع النحاس، الواصل بين شارعى البحر والمحطة، فى منطقة السوق واصطفاف السيارات، بسبب خوف السائقين من المرور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية، برئاسة العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والمهندسة منى فايز رئيس حى أول طنطا، وتبين أن الجزء الذى تعرض للهبوط يبلغ حوالى متر مربع فى منتصف الطريق، وقررت إدارة مرور الغربية تحويل مسار السيارات من الاتجاه الآخر لتسيير حركة المرور.

من جهته قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الطريق وتحديد أسباب الهبوط، ومدى أمانه بالنسبة للمارة والبيوت المجاورة.

يذكر أن هذه المرة الثانية لحدوث هبوط أرضى، بعد الهبوط الذى حدث فى شهر إبريل الجارى، وهو ما زاد من خوف وقلق الأهالى من احتمال حدوث مضاعفات أسفل العقارات.

- هبوط أرضى مفاجئ بشارع النحاس فى طنطا بمقدار متر مربع

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