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"النور" بكفر الشيخ يجتمع لوضع خطة التدريب كوادر الحزب

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"النور" بكفر الشيخ يجتمع لوضع خطة التدريب كوادر الحزب "النور" بكفر الشيخ يجتمع لوضع خطة التدريب كوادر الحزب
اجتمع الدكتور محمد خليفة وكيل حزب النور بمحافظة كفر الشيخ، بأعضاء المكتب الإدارى للحزب بمراكز المحافظة لمتابعة الأنشطة والخدمات وتقارير أمناء المراكز.

وأوضح خليفة أنه تم خلال اللقاء مناقشة الخطة الزمنية لإدارة التثقيف والتدريب لرفع كفاءة كوادر الحزب بالمحافظة.

حضر الاجتماع عصام صلاح وكيل الحزب للوحدات المحلية، والدكتور محمد نافع وكيل الحزب للخدمات الجماهيرية، والدكتور محمد عايد مسئول العلاقات العامة بالحزب ، وأمناء الحزب بمراكز المحافظة.


>- وكيل حزب النور بكفر الشيخ يجتمع بأمناء المراكز لبحث تلقى شكاوى المواطنين

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