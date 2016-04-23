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الليلة.. الإعلامية إنجي أنور تناقش كواليس التربيطات بين الأحزاب تحت قبة البرلمان

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الليلة.. الإعلامية إنجي أنور تناقش كواليس التربيطات بين الأحزاب تحت قبة البرلمان الليلة.. الإعلامية إنجي أنور تناقش كواليس التربيطات بين الأحزاب تحت قبة البرلمان

 

الاعلامية انجي انور

كتبت: إنجي لطفي

تناقش الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج« مساء القاهرة»،مساء اليوم السبت،  كيف تتعامل مع إرتفاع ، وهل توفر الدعم للسلع الأساسية في مواجهة الازمة ، وهل يتأثر المواطن من ارتفاع سعر الصرف،وهل تقف شركات الإخوان وراء الأزمة؟، الذي يبث على شاشة قناة«تن»، في الساعة الثامنة مساءًا .

وتفتح إنجي، في الفقرة الثانية من البرنامج ، ملف كواليس التربيطات بين الأحزاب والائتلافات تحت قبة البرلمان، وآخر الاستعداد للإنتخابات الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد ساعات من إنتخاب اللجان البرلمانية ، وهل سيطرت الأغلبية على اللجان النوعية ؟ . 

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