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لص يطلق النار على صراف بشركة الكهرباء ويستولى على 6 آلاف جنيه بالأقصر

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لص يطلق النار على صراف بشركة الكهرباء ويستولى على 6 آلاف جنيه بالأقصر لص يطلق النار على صراف بشركة الكهرباء ويستولى على 6 آلاف جنيه بالأقصر
أطلق أحد اللصوص عيارا ناريا على صراف تابع لشركة كهرباء فرع الأقصر، عصر اليوم السبت، وقام بالاستيلاء على حقيبة بها مبلغ 6 آلاف جنيه، وذلك لدى تواجده بوسط مدينة الأقصر، وأصيب الصراف بطلق نارى ونقل للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بمرور صراف بشركة الكهرباء "أ.م" بإحدى شوارع وسط مدينة الأقصر، وفوجئ بشخص يصوب ناحيته سلاحا ناريا، وقام بإطلاق الرصاص عليه وإصابته بعيار نارى فى الكتف، واستولى اللص على الحقيبة التى كانت بحوزة الصراف وبها مبلغ 6 آلاف جنيه، وفر هاربا وسط الشوارع الجانبية، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الشرطة بالواقعة، وتم نقل الصراف المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولى، وتم إجراء الإسعافات الأولية لإنقاذ حياته وإيداعه المستشفى بعد استخراج الرصاصة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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