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القوات اليمنية تبدأ عملية فى الجنوب ضد مقاتلى القاعدة

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القوات اليمنية تبدأ عملية فى الجنوب ضد مقاتلى القاعدة القوات اليمنية تبدأ عملية فى الجنوب ضد مقاتلى القاعدة
أعلن مسؤولون عسكريون أن القوات اليمنية مدعومة بإسناد جوى من التحالف العربى بقيادة ، بدأت السبت عملية لطرد مسلحى تنظيم القاعدة من مركز محافظة أبين الجنوبية.

وقالت المصادر ان القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى فى محافظة أبين تقدمت باتجاه زنجبار وبلدة جعار المجاورة.

وأضافت المصادر ان الجنود وصلوا بلدة الكود التى تبعد 5 كلم جنوب زنجبار واشتبكوا مع مسلحى القاعدة فيما استهدفت مروحيات أباتشى تابعة للتحالف العربى مواقع للمتطرفين فى المنطقة.

وقال مسؤول عسكرى ان 12 من عناصر القاعدة وثلاثة جنود قتلوا فى المعارك.

والأسبوع الماضى طردت القوات الحكومية عناصر تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب، من الحوطة مركز محافظة لحج الجنوبية، فى اطار عملية واسعة النطاق لتأمين المحافظات الجنوبية.

وتمكنت قوات التحالف من طرد المقاتلين من عدن، المدينة الجنوبية التى اعلنها هادى عاصمة مؤقتة بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين وحلفائهم فى سبتمبر 2014.

وبدأ التحالف العربى عملية عسكرية دعما لهادى فى مارس العام الماضى اثر تقدم المتمردين باتجاه عدن مما اجبره على اللجوء الى الرياض.

غير ان القوات الموالية لهادى تمكنت فى الصيف الماضى من استعادة السيطرة على عدن وأربع محافظات أخرى بدعم من التحالف.

وبدأ التحالف مؤخرا استهداف المتطرفين ودعم القوات الموالية للحكومة فى محاربة مقاتلى القاعدة وتنظيم داعش الذين استغلوا الفوضى لاحكام قبضتهم على جنوب اليمن.

وتأتى العملية العسكرية فيما يجرى ممثلون عن والمعارضة منذ الخميس محادثات برعاية الأمم المتحدة فى الكويت.
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مصر 365

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