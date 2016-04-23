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مفوضية الاستفتاء: سكان دارفور يؤيدون استمرار نظام الولايات المتعددة

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مفوضية الاستفتاء: سكان دارفور يؤيدون استمرار نظام الولايات المتعددة مفوضية الاستفتاء: سكان دارفور يؤيدون استمرار نظام الولايات المتعددة
قالت مفوضية الاستفتاء الإدارى لإقليم دارفور السودانى اليوم السبت إن سكان الإقليم صوتوا لاستمرار نظام الولايات المتعددة وعدم توحيد الإقليم الغربى الذى مزقته الحرب فى كيان واحد وهو الخيار الذى تفضله حكومة الخرطوم.

وقاطع الاستفتاء فصائل المتمردين وجماعات المعارضة الرئيسية التى تعتقد أن تقسيم للإقليم إلى ثلاث ولايات عام 1994 ثم إلى خمس ولايات فى وقت لاحق تسبب فى إحكام سيطرة الخرطوم على دارفور وفى اندلاع الصراع بالإقليم عام 2003.

وقالت مفوضية الاستفتاء إن 79 بالمئة من الناخبين اختاروا استمرار نظام الولايات المتعددة وأن 3.08 مليون شخص من إجمالى 3.21 مليون ناخب شاركوا فى التصويت.
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مصر 365

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