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مقتدى الصدر يهدد بمليونية لتمرير «حكومة العبادي»

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مقتدى الصدر يهدد بمليونية لتمرير «حكومة العبادي» مقتدى الصدر يهدد بمليونية لتمرير «حكومة العبادي»

مقتدى الصدر

هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بأنه سيأمر أتباعه بالخروج بمظاهرة مليونية الاثنين المقبل، للضغط على مجلس النواب العراقي من أجل التصويت على التشكيلة الوزارية المقبلة للعبادي.

وتصاعد الجدل تحت قبة البرلمان بين النواب والكتل السياسية، بشأن الإصلاح الذي تطالب به من حكومة حيدر العبادي.

واضطر البرلمان إلى رفع الجلسة إلى الخميس المقبل، بعد انسحاب عدد من القوى السياسية منها، على خلفية عدم الاستجابة إلى مطالبها بخصوص الإصلاحات التي تطالب بها من حكومة العبادي.

وأصاب الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة والتناحر السياسي والطائفي، بشأن من يجب ضمه للتشكيل الحكومي السياسة العراقية بالشلل.

وأقدم 174 نائبا على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، فيما قالوا إنها خطوة أولى باتجاه تغيير الرئاسات الثلاث في العراق، وذلك في منحى جديد للأزمة السياسية التي بدأت مع رفض البرلمان للتشكيل الحكومي الجديد الذي اقترحه العبادي وألزمه بإدخال تعديلات عليه.

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