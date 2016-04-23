بالصور.. أهالى كفر الشيخ يشكون عدم توفر كراسات شروط الإسكان

شهد عدد من مكاتب البريد، اليوم السبت، زحاما شديدا فى كفر الشيخ بين الأهالى، للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية التى تم الإعلان عنها، وعبروا عن استيائهم لعدم توفرها فى مكاتب البريد، خاصة أن هناك عددًا من مكاتب البريد أغلقت أبوابها لأن الإجازة المحددة لها يوم السبت فى عدد من مدن المحافظة، وخاصة مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسى وفى مدينة كفر الشيخ لم يفتح إلا مكتب بريد سيدى مبارك ومكتب بريد كفر الشيخ الفرعى الذى لم ترد له أى كراسات شروط.

وقال أحمد عبد الله عمر "مدرس" المئات من الأهالى تواجدوا منذ الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت، على أمل الحصول على كراسات شروط الوحدات السكنية الحمراء أو الزرقاء أمام مكتب بريد كفر الشيخ الفرعى، وللأسف الشديد لم ترد لمكتب البريد أى كراسات شروط.

وأضافت سعاد مسعد عمر على "ممرضة" أنها مستاءة من الموقف المخجل الذى تعرضوا له لعدم ورود كراسات شروط لمكتب بريد كفر الشيخ الفرعى، وكذلك توفر 200 كراسة شروط فقط حمراء بمكتب بريد غرب مدينة كفر الشيخ، ولم ترد كراسات شروط ذات اللون الأزرق برغم وجود المئات أمام مكتب البريد منذ الصباح ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وقال محمد صبرى محمد "من ذوى الاحتياجات الخاصة" تواجدت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، على أمل الحصول على كراسة شروط زرقاء أو حمراء ولكننى لم أحصل عليها لتوزيع 200 كراسة شروط فقط، وعاد المئات من الأهالى لمنازلهم وهم يصبون غضبهم على المسئولين لعدم توفر كراسات الشروط.

>

>

- بالصور.. ازدحام المواطنين أمام مكتب بريد مايو لسحب كراسات شروط وحدات الإسكان