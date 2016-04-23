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بالصور.. توافد أهالى البحيرة على مكاتب البريد للحصول على استمارات الإسكان

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بالصور.. توافد أهالى البحيرة على مكاتب البريد للحصول على استمارات الإسكان بالصور.. توافد أهالى البحيرة على مكاتب البريد للحصول على استمارات الإسكان
توافد اليوم مواطنو البحيرة على مكاتب البريد، للحصول على استمارات التقديم للإسكان الاجتماعى الممول من صندوق تمويل الإسكان، للحصول على وحدة سكنية مساحتها 90 مترًا،
>وقد شهد مكتب بريد دمنهور الرئيسى زحامًا من الأهالى للحصول على الاستمارات ببطاقة الرقم القومى تمهيدًا للتقديم.

وقال محمد عبد الغنى مدير مكتب بريد دمنهور، إنه تم فتح المكتب يوم الإجازة بشكل استثنائى اليوم السبت، لبيع استمارات التقديم، مضيفًا أن ثمن كراسة التقديم 50 جنيها ويحصل عليها المواطن طبقا للمعايير المعلنة وعند الحجز يتم دفع مبلغ 9 آلاف جنيه كمبلغ تأمين يسترد فى حالة عدم استحقاق المواطن.

وأوضح مدير مكتب بريد دمنهور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المراكز التى يشملها المشروع الجديد بالبحيرة هى دمنهور وكفر الدوار والنوبارية وإدكو، مشيرًا إلى أن فتح ميعاد التقديم والحجز يبدأ من يوم 3 مايو حتى 31 مايو المقبل، وأن إجمالى الوحدة السكنية 154 ألف جنيه بخلاف المصاريف الإدارية.

اقبال المواطنين على سحب الاستثمارات (1)

اقبال المواطنين على سحب الاستثمارات (2)

اقبال المواطنين على سحب الاستثمارات (3)

اقبال المواطنين على سحب الاستثمارات (4)

اقبال المواطنين على سحب الاستثمارات (5)

اقبال المواطنين على سحب الاستثمارات (6)


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