غداً.. «كيف تصطادين عريسًا» في «بيت العيلة» على النهار

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “بيت العيلة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، على شاشة “النهار وان”، كل من ريم حسن، ممثلة وبطلة مسلسل اريد رجلا، وبدرية طلبة وابنتها، ممثلة كوميدية، وهشام منصور، مقدم برنامج كوميدي علي اليوتيوب، وذلك في حلقة تحت عنوان “كيف تصطادين عريسا”، وذلك يوم غدا الأحد في تمام التاسعة مساءً.

ويطرح البرنامج على ضيوفه تساؤل عائلي مفاده “كيف تصطاد الاسرة او البنت عريسا لها” ويوضح الضيوف كيف يتم هذا وما الخطوات والأساليب التي تلجأ لها العائلات حتى يتم صيد العريس.

كما يروى الضيوف تجاربهم المختلفة في قصص زواجهم وكيف تزوجوا.