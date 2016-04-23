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على عكس الرجال.. دراسة إيطالية تؤكد: تحسن صحة المرأة بعد وفاة زوجها

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على عكس الرجال.. دراسة إيطالية تؤكد: تحسن صحة المرأة بعد وفاة زوجها على عكس الرجال.. دراسة إيطالية تؤكد: تحسن صحة المرأة بعد وفاة زوجها
نتائج جديدة وغريبة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بادوفا الإيطالية، حيث أشارت أن فقدان المرأة لزوجها وتحولها لأرملة له تأثيرات إيجابية على صحتها؛ لأنها ستعانى من مجهود وضغوط أقل بعد موت رفيق حياتها وستقل معاناتها بشكل ملحوظ.

وعلى النقيض تماما، كشفت الدراسة أن الرجال الذين يفقدون زوجاتهم تزيد معاناتهم ويتعرضون لمخاطر صحية ملحوظة لأنهم كانوا يعتمدون عليهن فى أغلب أمور حياتهم، لافتة ًأن وجود السيدة فى حياة الرجل توفر له الكثير من المنافع والفوائد، حيث تتولى إدارة أمور حياته وتهتم بصحته وتوفر له الرعاية التى يحتاجها.

وفى المقابل، تتعرض بعض السيدات فى حياة أزواجهن للكثير من الضغوط والإحباط ويعانين من قيود شديدة فى حياتهن لأن المرأة تكرس كل حياتها لخدمته زوجها ورعايته، ولفت الباحثون أن هذا قد يفسر السبب وراء انخفاض فرص إصابة السيدات غير المتزوجات بالاكتئاب مقارنة بالرجال.

وكشفت العديد من الدراسات أن السيدات بشكل عام تقل فرص إصابتهن بالاكتئاب مقارنة ًبالرجال لأنهن يستطعن التعبير جيدا عن مشاعرهن وعواطفهن بشكل أفضل ويتمتعن بقدرة أفضل على التكيف مع أى تغييرات تطرأ على حياتهن.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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