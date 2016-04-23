رسميا - ليفربول يعلن إيقاف ساخو بسبب المنشطات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إيقاف مامدو ساخو مدافع الفريق لأجل غير مسمى بسبب تناوله لمادة محظورة من المنشطات.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا، يعلنوا فيه اتفاقهم مع اللاعب على إيقافه عن المباريات الرسمية للفريق.

وكانت إذاعة "مونتيكارلو" الفرنسية قد انفردت بالخبر، ورجحت أن يكون ساخو قد تناول تلك المادة المنشطة لحرق الدهون في جسمه، دون علمه بأن تلك المادي محظورة.

ويأتي قرار ليفربول بإيقاف ساخو استباقيا، خوفا من سقوط اللاعب في اختبار للمنشطات يعرضه لإيقاف طويل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعد ساخو أحد الأعمدة الرئيسية لليفربول في الفترة الأخيرة، إذ سجل هدفين في أخر مباراتين للفريق أمام بروسيا دورتموند وإيفرتون.

وبذلك يواجه صاحب الـ 26 عاما خطر الغياب عن ليفربول أمام فياريال في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وربما يمتد ذلك أيضا للغياب عن منتخب فرنسا في نهائي أمم أوروبا الصيف المقبل، والتي ستقام في بلاده.