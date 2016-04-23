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دكتورة بجامعة السويس تقيم دعوى بمجلس الدولة لعزل رئيس الرقابة الإدارية

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دكتورة بجامعة السويس تقيم دعوى بمجلس الدولة لعزل رئيس الرقابة الإدارية دكتورة بجامعة السويس تقيم دعوى بمجلس الدولة لعزل رئيس الرقابة الإدارية
أقامت الدكتورة نهلة قنديل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة فى جامعة السويس، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب فيها بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طبقاً لقانون الهيئات الرقابية الجديد.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40525 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم 89 لسنة 2015، والذى أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال اللواء محمد عرفان بالواجب الوظيفى وفقا لقانونى تنظيم الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى بعزل كل من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.

وأوضحت عريضة الدعوى أن المدعية خاطبت رئيس الجمهورية وقدمت له ملفات الفساد لكل من رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق.

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