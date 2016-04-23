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مقتل رجلين يشتبه بأنهما من القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى اليمن

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مقتل رجلين يشتبه بأنهما من القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى اليمن مقتل رجلين يشتبه بأنهما من القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى اليمن
قال سكان عبر الهاتف إن طائرة بدون طيار نفذت ضربة جوية اليوم السبت فى مدينة مأرب بجنوب اليمن فقُتل رجلان يشتبه بأنهما من تنظيم القاعدة.

وقال أحد السكان "أطلقت طائرة بدون طيار صاروخين على سيارة كان الرجلان فيها" فى منطقة بجنوبى مأرب مضيفا "دُمرت السيارة تماما وقُتل الرجلان على الفور."

وتستخدم الولايات المتحدة الطائرات بدون طيار فى اليمن لاستهداف قادة تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الذى خطط لزرع قنابل على متن رحلات جوية دولية ودعا إلى شن هجمات فى دول غربية.

وفرض التنظيم وهو الجناح المحلى لتنظيم القاعدة المتشدد سيطرته على مساحات كبيرة من شرق اليمن منذ نشوب الحرب الأهلية فيه العام الماضي.

ويدور الصراع بين جماعة الحوثى وقوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من جهة وقوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادى ويدعمها تحالف عربى بقيادة من جهة أخرى.

وتصاعدت الضربات الجوية ضد الإسلاميين المتشددين فى اليمن منذ مارس بما فى ذلك ضربة نفذت يوم 27 مارس وأسفرت عن مقتل 14 شخصا يشتبه بأنهم من تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب بمحافظة أبين فى جنوب البلاد.

وقال مشاركون فى مفاوضات السلام اليمنية إن الأطراف المتحاربة فى اليمن بدأت محادثات سلام مباشرة فى الكويت أمس الجمعة وإنها ستواصل الاجتماع رغم عدم تمكنها من الاتفاق على جدول أعمال.

وقال مسؤولون مرافقون للرئيس الأمريكى باراك أوباما فى زيارته للسعودية الأسبوع الماضى إنهم يأملون فى أن تسمح خطوات باتجاه اتفاق للسلام فى اليمن بإحياء التركيز على محاربة تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب.
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مصر 365

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