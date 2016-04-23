تيار الغد السورى: موقف الجامعة العربية تجاه الجولان قوى وحاسم

رحب تيار الغد السورى بالموقف العربى الذى تبنته الجامعة العربية خلال الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى القاهرة، والذى جاء ردًا على الخطوات التصعيدية للاحتلال الإسرائيلى، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التى أكد فيها ضم أراضى الجولان لإسرائيل.

وقال الناطق الرسمى باسم تيار الغد السورى، منذر آقبيق، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن البيان الصادر من الجامعة العربية يحمل لغة قوية وحاسمة، مشيرًا لتعويل السوريين على استمرار الأشقاء فى تبنى تلك المواقف المبدئية الرافضة لاستغلال إسرائيل الأوضاع فى سوريا من أجل محاولة تكريس احتلال إسرائيل للجولان، وتوجه بالشكر لدولة الكويت على مبادرتها بالدعوة إلى هذا الاجتماع الطارئ الهام، والتوجه بالشكر لبقية الدول العربية لتلبيتها الدعوة وتبنيها ذلك الموقف.

وكانت الجامعة العربية قد انتقدت موقف إسرائيل من استغلال الأزمة السورية الحالية، من أجل تبرير استمرار احتلالها للجولان العربى السورى، مؤكدة عروبة الجولان المحتل، وسيادة الشعب السورى على هذا الجزء من الأرض العربية.

واعتبرت الجامعة العربية أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، بشأن الجولان المحتل، تهدف إلى إفشال الجهود الدولية الداعية لعقد مؤتمر دولى للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المقترح الفرنسى.

وأضافت أن تصريحات بنيامين نتنياهو، بشأن عدم انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، وضرورة اعتراف المجتمع الدولى بأن الجولان إسرائيلية، تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقات جنيف.

وقد جاء الاجتماع برئاسة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين.

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